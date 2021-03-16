«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: Гюндоган, Де Брейне и Нойхаус выйдут в старте
21:52
Стали известны составы «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 23:00 мск.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Махрез, Фоуден.
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Жезус, Агуэро, Зинченко, Ляпорт, Ферран Торрес, Менди, Фернандинью, Эрик Гарсия.
«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Закария, Штиндль, Эмболо, Тюрам.
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Крамер, Херрманн, Вольф, Плеа, Бейер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке.
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...