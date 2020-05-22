Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов вспомнил самый яркий эпизод в карьере.

— Я был по воротам в перерыве матча с «Барселоной» и мне удался красивый удар, — сказал Махмудов в интервью каналу «Ибракадабра» на YouTube. — Хави увидел это, и он был в шоке. Я сам был в шоке от этого удара. Криштиану Роналду бы за мной самолет прислал, чтобы я его научил бить так со штрафного. Это был сумасшедший удар.

А потом я еще был в шоке с того, что Хави на меня смотрит и показывает мне большой палец. Типа «Молодец!». Мне потом говорили, что Хави потом на меня еще смотрел. Это эпический момент был!