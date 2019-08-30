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«Краснодару» опять попалось киевское «Динамо» во время жеребьевки. Пришлось заново выбирать

14:42
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Курьезный эпизод случился во время жеребьевки Лиги Европы. «Краснодару» во второй раз достали шар с киевским «Динамо». Жребий пришлось тянуть заново, так как украинские и российские клубы разводятся по разным группам решением УЕФА.

В итоге «Краснодар» сыграет с такими командами, как: «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

Отметим, что похожий инцидент был летом этого года во время жеребьевки Лиги чемпионов — тогда «Краснодару» также попался Киев, однако после нового жребия выбор пал на «Порту».

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