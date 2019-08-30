«Краснодару» опять попалось киевское «Динамо» во время жеребьевки. Пришлось заново выбирать

Курьезный эпизод случился во время жеребьевки Лиги Европы. «Краснодару» во второй раз достали шар с киевским «Динамо». Жребий пришлось тянуть заново, так как украинские и российские клубы разводятся по разным группам решением УЕФА.

В итоге «Краснодар» сыграет с такими командами, как: «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

Отметим, что похожий инцидент был летом этого года во время жеребьевки Лиги чемпионов — тогда «Краснодару» также попался Киев, однако после нового жребия выбор пал на «Порту».