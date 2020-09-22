«Краснодар» — ПАОК: почему не назначен пенальти?
22 сентября 2020, 23:36
На 54-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК нападающий «быков» Маркус Берг упал в штрафной площади гостей, надеясь на назначение пенальти, однако судья Клеман Тюрпен продолжил игру. Правильно ли он поступил?
Если внимательно изучить видеозапись, можно заметить, что Хосе Креспо вступил в единоборство с краснодарцем за пределами штрафной площади. Уже поэтому о назначении 11-метрового удара не могло быть и речи. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»