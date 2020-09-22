На 54-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК нападающий «быков» Маркус Берг упал в штрафной площади гостей, надеясь на назначение пенальти, однако судья Клеман Тюрпен продолжил игру. Правильно ли он поступил?

Если внимательно изучить видеозапись, можно заметить, что Хосе Креспо вступил в единоборство с краснодарцем за пределами штрафной площади. Уже поэтому о назначении 11-метрового удара не могло быть и речи. (Александр Бобров)