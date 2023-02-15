Конте: «Милан» выиграл чемпионат в прошлом году, а «Тоттенхэм» — нет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Жду еще одного непростого матча в марте. Мы должны были лучше сыграть в эпизоде с пропущенным мячом, но мы бились в непростой атмосфере. Не будем забывать, что «Милан» выиграл чемпионат в прошлом году, а мы — нет», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.