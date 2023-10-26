Консейсау: «После такой игры во втором тайме могу гордиться «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Антверпеном» (4:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы были неузнаваемы в первом тайме, но после такой игры во второй половине я могу гордиться командой. Мы прибавили, стали играть смелее, в свой фирменный футбол. В следующем матче я хочу видеть такую игру с самого начала», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Порту» с 6 очками идет вторым в группе H. «Антверпен» располагаетеся на четвертой строчке (0 очков).