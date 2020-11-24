Константин Генич, комментировавший матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья», извинился, что заранее объявил о ничейном результате. В конце игры при счете 1:1 он поздравил «Краснодар» с набранным очком, однако на пятой добавленной минуте «Севилья» провела победный мяч.

«Сглазил. Виноват», — написал Генич в Twitter. После этого он добавил: «Твиттер закрыт. Пишите, что хотите».