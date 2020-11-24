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Комментатор «Матч ТВ» Генич — о «Краснодаре»: «Сглазил. Виноват»

24 ноября 2020, 23:57
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Константин Генич, комментировавший матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья», извинился, что заранее объявил о ничейном результате. В конце игры при счете 1:1 он поздравил «Краснодар» с набранным очком, однако на пятой добавленной минуте «Севилья» провела победный мяч.

«Сглазил. Виноват», — написал Генич в Twitter. После этого он добавил: «Твиттер закрыт. Пишите, что хотите».

Краснодар — Севилья

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GenichK/status/1331324901291126785

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