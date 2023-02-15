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Коман признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бавария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 февраля. &amp;quot;ПСЖ&amp;quot; - &amp;quot;Бавария&amp;quot; - 0:1. Кингсли Коман.
Фото Getty Images

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). Он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Именно через Комана гости создавали всю остроту в первом тайме. После перерыва он поменял фланг и забил победный гол четким хладнокровным ударом. Коман также проделал огромный объем работы без мяча, позволяя «Баварии» гасить атаки «Пари Сен-Жермен» в зародыше», — отметил представитель группы технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Кингсли Коман
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ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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