Коман признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бавария»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). Он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Именно через Комана гости создавали всю остроту в первом тайме. После перерыва он поменял фланг и забил победный гол четким хладнокровным ударом. Коман также проделал огромный объем работы без мяча, позволяя «Баварии» гасить атаки «Пари Сен-Жермен» в зародыше», — отметил представитель группы технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.