Коке: "Однажды VAR подарит гол Морате"

Полузащитник "Атлетико" Коке верит в то, что однажды система VAR решит спорный эпизод в пользу форварда его команды Альваро Мораты.

- Мората забил два гола, которые были отменены, - приводит слова Коке Goal.com. - Иногда такие решения могут быть правильными, а иногда - нет. Но нужно уважать судей и их решения. Мы же будем и дальше стараться выигрывать матчи и забивать как можно больше голов, несмотря на то, что часть из них может быть отменена. Однажды VAR подарит гол Морате.

Мы очень рады победе, но пока дело еще не сделано. Нам известны возможности "Ювентуса", это одна из лучших команд мира. Мы довольны результатом, но еще ничего до конца не решено. Матч в Турине будет сродни войне. Нам нужно сыграть великолепно для того, чтобы пройти в следующий раунд.

"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет в Турине 12 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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