Клопп объяснил, что у «Ливерпуля» не получилось в ответном матче с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы готовились провести игру по-особенному, но не смогли показать сегодня этого на поле. Никто не задумается о том, как же это «Ливерпуль» не прошел дальше. Все так, как есть, и нам остается только принять это. Если хочешь пройти дальше, играть нужно самозабвенно — сегодня у нас этого не получилось. Прошел тот, кто должен был пройти, а мы должны это признать. «Реал» контролировал ход игры. Это совсем не то, чего мы хотели, однако получили в итоге именно это. Нужны голевые моменты. В игре, которую мы сегодня видели, «Реал» был сильнее. Он был лучше в трех из четырех суммарно сыгранных таймов. Даже если бы мы играли дома, то при сегодняшней игре тоже, вероятнее всего, вылетели», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.