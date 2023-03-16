Морьентес: «Вначале «Реалу» пришлось трудновато, но это было ожидаемо»

Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игровой сценарий складывался в пользу «Реала». Вначале ему пришлось трудновато, но это было ожидаемо. Во втором тайме Анчелотти увидел, что команда в своей тарелке, и даже не стал делать замен вплоть до 82-й минуты», — цитирует пресс-служба УЕФА Морьентеса.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.