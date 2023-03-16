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Сегодня, 03:07

Морьентес: «Вначале «Реалу» пришлось трудновато, но это было ожидаемо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игровой сценарий складывался в пользу «Реала». Вначале ему пришлось трудновато, но это было ожидаемо. Во втором тайме Анчелотти увидел, что команда в своей тарелке, и даже не стал делать замен вплоть до 82-й минуты», — цитирует пресс-служба УЕФА Морьентеса.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; радуются голу Карима Бензема в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. «Ливерпуль» избежал нового позора. Но дальше идет «Реал»
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