Клопп: «Ливерпуль» старается показывать лучший футбол в важных играх"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданием от матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Впереди еще много матчей, и мы постараемся показывать свой лучший футбол в нужных играх. Состав приходится менять, тут ничего не поделаешь. У нас не все получается на поле, потому что график не оставляет достаточно времени», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Аталанта» состоится сегодня. Начало — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.