Фарерский «Клаксвик» победил «Мольде» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов
Фарерский клуб «Клаксвик» дома обыграл «Мольде» в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 2:1.
Хозяева одержали волевую победу, забив второй гол в концовке встречи. Ответная игра состоится 15 августа.
Ранее «Клаксвик» прошел в квалификации «Ференцварош» Станислава Черчесова, победив в двух матчах с общим счетом 3:0. После этих игр российский специалист покинул пост главного тренера венгерского клуба.
Победитель матча «Клаксвик» — «Мольде» встретится с лучшей командой в паре «Галатасарай» — «Олимпия».
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