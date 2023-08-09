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Сегодня, 00:46

Фарерский «Клаксвик» победил «Мольде» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Фарерский клуб «Клаксвик» дома обыграл «Мольде» в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 2:1.

Хозяева одержали волевую победу, забив второй гол в концовке встречи. Ответная игра состоится 15 августа.

Ранее «Клаксвик» прошел в квалификации «Ференцварош» Станислава Черчесова, победив в двух матчах с общим счетом 3:0. После этих игр российский специалист покинул пост главного тренера венгерского клуба.

Победитель матча «Клаксвик» — «Мольде» встретится с лучшей командой в паре «Галатасарай» — «Олимпия».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
08 авг, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Клаксвик
2:1
Мольде
Лига чемпионов УЕФА
ФК Мольде
0
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