Де Брeйне: «Копенгаген» отлично провел групповой турнир, поэтому мы должны уважать их»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брeйне прокомментировал победу над «Копенгагеном» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был трудный матч. Мы играли здесь пару раз, атмосфера отличная. «Копенгаген» постарается сделать все возможное. Они отлично провели групповой этап, поэтому мы должны уважать их.

Мы начали очень хорошо, но потом допустили ошибку, и они воспользовались ей. Но я считаю, что мы провели очень хорошую игру и во втором тайме могли бы забить больше. К счастью, в итоге нам все же удалось забить третий гол и получить хорошее преимущество», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.