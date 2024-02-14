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Де Брeйне: «Копенгаген» отлично провел групповой турнир, поэтому мы должны уважать их»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брeйне прокомментировал победу над «Копенгагеном» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был трудный матч. Мы играли здесь пару раз, атмосфера отличная. «Копенгаген» постарается сделать все возможное. Они отлично провели групповой этап, поэтому мы должны уважать их.

Мы начали очень хорошо, но потом допустили ошибку, и они воспользовались ей. Но я считаю, что мы провели очень хорошую игру и во втором тайме могли бы забить больше. К счастью, в итоге нам все же удалось забить третий гол и получить хорошее преимущество», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

 
Футболисты &laquo;Манчестер Сити&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Копенгагена&raquo;. Де Брейне вернулся и разорвал «Копенгаген». «Сити» не заметил датчан
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039915--copenhagen-vs-man-city/
Кевин де Брейне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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