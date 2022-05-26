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Сегодня, 19:30

Каррагер оценил шансы «Реала» победить «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я наблюдал за «Реалом» в этом сезоне, и они проиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Ливерпуль» за весь сезон во всех турнирах. «Реал Мадрид» — очень хорошая команда, но они не так хороши, как «Манчестер Сити», и я не думаю, что они на уровне «Челси», хоть они и обыграли оба клуба.

Конечно, «Реал» может выиграть финал — это один матч. Я просто думаю, что если бы «Сити» или «Ливерпуль» играли с «Реалом» в одном матче, имея весь состав и играя на максимуме, они бы выиграли, уверен», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12621802/champions-league-final-jamie-carragher-confident-liverpool-will-beat-real-madrid-but-gary-neville-disagrees
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Джейми Каррагер
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Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль»
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