Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Захочет ли «Ливерпуль» отомстить «Реалу» за поражение в финале 2018 года? «Реал» тоже не прочь поквитаться, ведь он уступил «Ливерпулю» в 1981-м, когда финал проходил в Париже. Не думаю, что это имеет большое значение. Встретятся две великие команды, а победит в итоге та, которая будет более смелой и у кого будет сильнее характер.

Как я уже говорил, в «Ливерпуле» собраны игроки высочайшего класса, они играют очень интенсивно и организованно. Это одна из лучших команд. Юрген Клопп — великий тренер. У меня с ним хорошие отношения. Это прекрасный специалист, который привнес в футбол некоторые новые вещи за счет высокой интенсивности игры и ориентированного на атаку прессинга. Он проделал великолепную работу», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).