Анчелотти: «Мы не тренируем серию пенальти, ведь воссоздать атмосферу невозможно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в его команде не тренируют серию пенальти.

«Готовимся ли мы к серии пенальти с «Манчестер Сити»? Мы даже не думали об этом. Мы не тренируем пенальти, ведь воссоздать атмосферу серии одиннадцатиметровых просто невозможно», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

17 мая мадридцам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.