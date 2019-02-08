Карлес Пуйоль вошел в сборную "Воинов Лиги чемпионов" за матч с "Локомотивом". Помните такой?

Испанское издание Santander.com опубликовало своеобразную сборную "Воинов Лиги чемпионов". В нее вошли футболисты, ярко проявившие себя в различных матчах еврокубка.

Нашлось в ней место и бывшему капитану "Барселоны" Карлесу Пуйолю. Santander вспомнил его самоотверженную игру в матче группового турнира Лиги чемпионов-2002/03 против "Локомотива" (1:0).

Испанец заблокировал несколько опасных ударов железнодорожников, включая выход один на один Джеймса Обиоры. Нигериец выходил на ворота, перед которыми оставался только Пуйоль, и защитник не дал сопернику отличиться.