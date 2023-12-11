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Канчельскис надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Баварии»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24 между «Баварией» и «МЮ».

«У «Манчестера» дела идут пока неважно. Будем надеяться, что «МЮ» победит в последнем туре, им кровь из носа нужна победа. В крайней игре они одержали победу. Думаю, в хорошем настроении команда выйдет на поле. Скорее всего, у «Баварии» будет смешанный состав. Все-таки план уже выполнили, и можно провести ротацию. Харри Кейн — отличный бомбардир, всегда помогает команде. Думаю, в этой игре он тоже попробует пробить, как делал в «Тоттенхэме». Он очень хорошо вписался в команду и является ключевым игроком. Думаю, обе забьют», — цитирует Канчельскиса ODDS.ru.

Матч «МЮ» — «Бавария» пройдет 12 декабря на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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