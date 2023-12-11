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Сегодня, 21:02

Мостовой пока не ждет результативных действий от Захаряна за «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов

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Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Обе команды обеспечили выход, поэтому здесь может случиться все что угодно: либо ничья, либо разница в один мяч в пользу «Интера». Сильный состав и преимущество на домашнем поле делают эту команду потенциальным фаворитом. Кроме того, они демонстрируют стабильность в последних матчах и уверенность в своих способностях. Пока что не жду результативных действий от Арсена. Пусть спокойно вливается в чемпионат. Ему уже дают все больше и больше игрового времени. Всему свое время», — цитирует Мостового ODDS.ru.

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Интер» — «Реал Сосьедад» состоится во вторник, 12 декабря, в Милане и начнется в 23.00 мск.

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге (1 результативная передача), 3 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Испании.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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