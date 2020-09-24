Изменен формат Юношеской лиги УЕФА. Турнир начнется в марте
17:05
В текущем сезоне формат Юношеской лиги УЕФА будет изменен, информирует пресс-служба Европейской футбольной ассоциации.
Из-за нежелания игроков путешествовать в нынешней ситуации и сложностей в организации международных матчей был одобрен новый формат проведения Юношеской лиги УЕФА-2020/21. Стадия матчей на вылет начнется в турнире уже с 1/32 финала.
Турнир стартует в марте 2021 года после одобрения его окончательного формата Исполнительным комитетом УЕФА.
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