Изменен формат Юношеской лиги УЕФА. Турнир начнется в марте

В текущем сезоне формат Юношеской лиги УЕФА будет изменен, информирует пресс-служба Европейской футбольной ассоциации.

Из-за нежелания игроков путешествовать в нынешней ситуации и сложностей в организации международных матчей был одобрен новый формат проведения Юношеской лиги УЕФА-2020/21. Стадия матчей на вылет начнется в турнире уже с 1/32 финала.

Турнир стартует в марте 2021 года после одобрения его окончательного формата Исполнительным комитетом УЕФА.