Источник: В Испании не будут допускать зрителей на матчи с итальянскими командами из-за коронавируса
14:59
Матчи еврокубков в Испании с участием итальянских клубов будут проходить без зрителей, сообщает Marca.
Сообщается, что такое решение приняло испанское правительство. Причина — меры предосторожности в связи с распространением коронавируса в Италии.
Если информация подтвердится, то при пустых трибунах пройдет матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» и «Барселона» — «Наполи», а также 1/8 финала Лиги Европы «Хетафе» — «Интер» и «Севилья» — «Рома».
Напомним, что на предыдущей стадии Лиги Европы «Интер» также принимал «Лудогорец» при пустых трибунах.
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