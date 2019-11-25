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Источник: Инсинье пропустит матч с «Ливерпулем»

15:59
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Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье пропустит матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 28-летний форвард чувствует дискомфорт в логте после столкновения в матче 13-го тура серии А против «Милана» (0:0). Вингер не полетит в Англию и останется в Неаполе.

Матч пройдет в Ливерпуле 27 ноября и начнется в 23:00 мск.

В текущем сезоне Инсинье провел 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. В трех встречах Лиги чемпионов на его счету гол+пас.

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