Иржи Ярошик: "Ошибка игрока "Янг Бойз" может стать "золотой" для ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что ошибка защитника "Янг Бойз" Казима Нуху в матче четвретого отборочного раунда Лиги чемпионов может стать "золотой" для ЦСКА. По его мнению, армейцы добились приемлемого результата. Напомним, ЦСКА в среду на выезде одолел "Янг Бойз" за счет автогола Нуху на последних минутах встречи.

– Хороший результат для ЦСКА, – считает Ярошик. – А этот нелепый автогол может стать “золотом” для армейцев в плане дальнейшего продвижения в Лиге чемпионов. (Павел ГУРЕВИЧ)