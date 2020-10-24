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«Интер» намерен принять меры против УЕФА из-за «положительного» теста Хакими на коронавирус

11:25
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«Интер» намерен принять меры против УЕФА из-за положительного теста на коронавирус у защитника Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб недоволен тем, что тест 21-летнего марокканца перед матчем Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2) оказался положительным, а днем позже игрок сдал отрицательный тест.

Также Хакими будет проведен анализ крови, поскольку, как сообщается, есть опасения, что УЕФА не разрешил Хакими сыграть из-за «ложноположительного» результата теста.

Теперь «Интер» поручил своим юристам продумать, какие меры могут быть приняты против УЕФА за то, что ключевой игрок команды не сыграл в Лиге чемпионов.

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