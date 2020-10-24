«Интер» намерен принять меры против УЕФА из-за «положительного» теста Хакими на коронавирус
«Интер» намерен принять меры против УЕФА из-за положительного теста на коронавирус у защитника Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, миланский клуб недоволен тем, что тест 21-летнего марокканца перед матчем Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (2:2) оказался положительным, а днем позже игрок сдал отрицательный тест.
Также Хакими будет проведен анализ крови, поскольку, как сообщается, есть опасения, что УЕФА не разрешил Хакими сыграть из-за «ложноположительного» результата теста.
Теперь «Интер» поручил своим юристам продумать, какие меры могут быть приняты против УЕФА за то, что ключевой игрок команды не сыграл в Лиге чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.