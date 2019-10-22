Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино — о матче Лиги чемпионов с «Црвеной Зведой». Он также поделился мнением о проблемах команды.

— Побеждать важно в каждом матче, не только завтра, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — В такие периоды худший соперник — ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, которого мы хотим. Когда переживаешь непростой период, с взаимопониманием с партнерами могут возникнуть сложности и добиваться результата становится тяжелее. Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать еще больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт.

Матч «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» начнется в 22.00 по московскому времени.