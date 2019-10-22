«Иногда надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли». Покеттино — о проблемах «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино — о матче Лиги чемпионов с «Црвеной Зведой». Он также поделился мнением о проблемах команды.
— Побеждать важно в каждом матче, не только завтра, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — В такие периоды худший соперник — ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, которого мы хотим. Когда переживаешь непростой период, с взаимопониманием с партнерами могут возникнуть сложности и добиваться результата становится тяжелее. Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать еще больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт.
Матч «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» начнется в 22.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027066/?iv=true