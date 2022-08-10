Игнатьев считает, что Черчесова могут уволить при неубедительном выступлении «Ференцвароша» в квалификации ЛЕ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Ференцвароша» от «Карабаха» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:4 по сумме двух матчей).

«Всем хотелось, чтобы Черчесов с командой вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Но не сказал бы, что это трагедия. Футбол — это игра на три результата. Уверен, что венгерский клуб после такого матча не уволит Станислава Саламовича, но если «Ферецварош» будет продолжать неубедительно играть в квалификации Лиги Европы и на чемпионате Венгрии, то тогда Черчесова могут и убрать», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

За выход в групповой турнир Лиги Европы венгерский клуб сыграет с «Шэмрок Роверс».