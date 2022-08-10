Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:00

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин рассказал о травме, полученной в матче квалификации Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о травме, которую получил в ответном матче с «Жальгирисом» (1:1) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Нога немного опухла. Я думаю, это выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Говорить что-либо еще рано. Посмотрим, как я себя буду чувствовать в среду. Я скрещиваю пальцы, чтобы избежать серьезной травмы», — приводит слова Хайкина Nettavisen.

27-летний вратарь был заменен на 15-й минуте встречи после неудачного подката от игрока соперника. Россиянин покинул стадион на костылях.

В итоге «Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Динамо» Загреб.

Источник: https://www.nettavisen.no/sport/haikin-skadd-da-glimt-ble-klar-for-cl-playoff-krysser-fingrene/s/12-95-3424299525?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1660069945
Никита Хайкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в Лиге чемпионов

Игнатьев считает, что Черчесова могут уволить при неубедительном выступлении «Ференцвароша» в квалификации ЛЕ
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости