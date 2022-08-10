Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин рассказал о травме, полученной в матче квалификации Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о травме, которую получил в ответном матче с «Жальгирисом» (1:1) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Нога немного опухла. Я думаю, это выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Говорить что-либо еще рано. Посмотрим, как я себя буду чувствовать в среду. Я скрещиваю пальцы, чтобы избежать серьезной травмы», — приводит слова Хайкина Nettavisen.

27-летний вратарь был заменен на 15-й минуте встречи после неудачного подката от игрока соперника. Россиянин покинул стадион на костылях.

В итоге «Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Динамо» Загреб.