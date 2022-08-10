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Пономарев — о поражении «Ференцвароша» от «Карабаха» в ЛЧ: «Черчесов сам не ожидал такого результата»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Ференцвароша» от «Карабаха» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:4 по сумме двух матчей).

«Не ожидал поражения, потому что «Ференцварош» — хорошая команда. Думаю, что и Черчесов сам не ожидал такого результата. Может, команда не настроилась, слишком поверила в успех. Скорее всего, недооценили они подготовку к «Карабаху». Думаю, команда сделает выводы. Черчесов здорово работает, у него умная команда», — сказал Пономарев «СЭ».

За выход в групповой турнир Лиги Европы венгерский клуб сыграет с «Шэмрок Роверс».

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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