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Идрисса Гей: «Смогли проявить хладнокровие и не растерять уверенность»

03:23
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей после победы над «Галатасараем» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что игра была непростой.

— Мы показали, насколько мы зрелая команда сегодня, хотя матч не был простым, — цитирует пресс-служба УЕФА Гея. — Смогли проявить хладнокровие и не растерять уверенность. Мы старались перемащать мяч вперед и контратаковать время от времени. Все знают, что здесь нелегко взять три очка. Нам это удалось, и мы этому очень рады.

Галатасарай — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027049/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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