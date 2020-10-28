Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова после разгрома от «Челси» в Лиге чемпионов (0:4). По мнению Губерниева, голкипер будет играть за сборную России.

«Да, не лучший матч для молодого вратаря «Краснодара», не лучший! Ату его? Фиг вам! И Лев Яшин ошибался, и шины его машины резали, и орали с трибун, а он выстоял! Матвей Сафонов все преодолеет и будет здорово играть в сборной России! Вперед!» — написал Губерниев в Telegram-канале.