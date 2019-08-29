Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионам России достались«Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

— Хорошая вышла группа, правда? — цитирует официальный сайт «Зенита» бразильца. — Теперь хочется, чтобы и турнир для нас получился отличным.

— У вас за спиной опыт игры в Германии. Ваше мнение об «РБ Лейпциг»?

— Это очень серьезный противник. Мы встречались с ним в полуфинале Кубка Германии — команда с сильными исполнителями, здорово организованная. Наши матчи должны быть интересными! Для меня будет что-то принципиальное в них — все-таки я хорошо знаю «РБ Лейпциг» и смогу еще больше помочь «Зениту». Думаю, с немцами и «Лионом» придется тяжелее всего.

— Сложнее, чем с «Бенфикой»?

— Конечно!

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020, с кем сыграют «Зенит», «Локомотив» и топ-клубы Европы//Соперники «Зенита» в Лиге чемпионов — «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг»