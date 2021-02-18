Холанн признался, что хет-трик Мбаппе мотивировал его

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оценил свою игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (3:2). Норвежец сделал дубль в этой игре.

За день до этого форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал хет-трик в матче с «Барселоной» (4:1). Холанн признался, что это мотивировало его.

«Было приятно забивать голы, — сказал норвежец в интервью, опубликованном на Viaplay Fotboll 18 февраля. — Я люблю Лигу чемпионов. Когда я вчера увидел, как Мбаппе сделал хет-трик, я получил мотивацию, поэтому спасибо ему. Это был хороший вечер. Меня хочет приобрести «Реал»? Всегда приятно, когда тебя кто-то хочет приобрести».

20-летний Холанн — первый футболист, кому удалось в 13 стартовых матчах в Лиге чемпионов забить 18 раз. Ответная игра пройдет в Германии 9 марта.