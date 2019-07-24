ХИК с российскими вратарем и полузащитником проиграл "Црвене Звезде"

"Црвена Звезда" победила ХИК в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:0. В составе сербов на поле появился бывший защитник "Зенита" и "Крыльев Советов" Милан Родич.

В воротах ХИК играл российский воспитанник "Зенита" Максим Рудаков, в полузащите вышел еще один воспитанник петербуржцев Иван Тарасов.

В других встречах "Дандолк" и "Карабах" сыграли вничью (1:1), а "Селтик" разгромил эстонский "Нымме Калью" (5:0).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Первый матч

"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 (0:1)

Голы: Эмрели, 4 (0:1). Хобан, 78 (1:1).

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония) - 5:0 (3:0)

Голы: Айер, 36 (1:0). Кристи, 44 - с пенальти (2:0). Гриффитс, 45+3 (3:0). Кристи, 65 (4:0). Макгрегор, 77 (5:0).

"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия) - 2:0 (1:0)

Голы: Боаки, 27 (1:0). Павков, 90 (2:0).