Гвардиола: «Ничью можно считать хорошим результатом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не сделали шаг вперед во втором тайме. Они стали прессинговать еще выше. Но мы дали правильную реакцию на пропущенный мяч и хорошо провели последние 20 минут. У нас были хорошие моменты как в первой, так и во второй половине. Ничью можно считать хорошим результатом.

Я доволен, как мы сыграли в этом матче, не только первым таймом. Многие сильные команды уже вылетели из этого турнира. Поэтому если от нас ждали победы 4:0 здесь, то я извиняюсь. Нам это не под силу», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.