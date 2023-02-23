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Сегодня, 03:53

Гвардиола: «Ничью можно считать хорошим результатом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не сделали шаг вперед во втором тайме. Они стали прессинговать еще выше. Но мы дали правильную реакцию на пропущенный мяч и хорошо провели последние 20 минут. У нас были хорошие моменты как в первой, так и во второй половине. Ничью можно считать хорошим результатом.

Я доволен, как мы сыграли в этом матче, не только первым таймом. Многие сильные команды уже вылетели из этого турнира. Поэтому если от нас ждали победы 4:0 здесь, то я извиняюсь. Нам это не под силу», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

 
Хосеп Гвардиола и&nbsp;Эрлин Холанн в&nbsp;матче &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036588--leipzig-vs-man-city/
Хосеп Гвардиола
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