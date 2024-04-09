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Гвардиола назвал причину невыхода де Брейне в стартовом составе в матче с «Реалом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил причину, по которой хавбек Кевин де Брейне остался в запасе в первом матче с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Тошнота. Он чувствует себя плохо. Не знаю, мы договариваемся перед игрой, и он был готов, но когда мы приходим в раздевалку, его начинает тошнить, он говорит, что он не готов», — цитирует тренера Daily Mail.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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