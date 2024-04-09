Гвардиола назвал причину невыхода де Брейне в стартовом составе в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил причину, по которой хавбек Кевин де Брейне остался в запасе в первом матче с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Тошнота. Он чувствует себя плохо. Не знаю, мы договариваемся перед игрой, и он был готов, но когда мы приходим в раздевалку, его начинает тошнить, он говорит, что он не готов», — цитирует тренера Daily Mail.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.