Гризманн и Лангле — в заявке «Барселоны» на матч с «Наполи»
13:25
«Барселона» опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (первый матч — 1:1).
В заявке присутствуют защитник Клеман Лангле и нападающий Антуан Гризманн, восстановившиеся от повреждений.
Матч «Барселона» — «Наполи» состоится в субботу, 8 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.
? [CONVOCATORIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2020
? #Bar?aNapoli
? ?Vuelve la @LigadeCampeones al Camp Nou! pic.twitter.com/ayKWJEDtzV
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