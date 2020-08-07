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Гризманн и Лангле — в заявке «Барселоны» на матч с «Наполи»

13:25
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«Барселона» опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (первый матч — 1:1).

В заявке присутствуют защитник Клеман Лангле и нападающий Антуан Гризманн, восстановившиеся от повреждений.

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится в субботу, 8 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

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