Голландцы рассудят ответный матч "Ювентус" – "Атлетико"

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико" и "Манчестер Сити" – "Шальке", информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. 45-летнему рефери будут помогать ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья – Деннис Хиглер. Видеопомощники рефери – Данни Маккели и Пол ван Букел.

На игре "Манчестер Сити" – "Шальке" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. 36-летнему рефери будут помогать ассистенты Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный судья – Рюдди Бюке. Видеопомощники рефери – Николя Ренвий и Франсуа Летесье.

Оба матча пройдут 12 марта. В первом игре "Атлетико" дома обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. "Манчестер Сити" добился выездной победы над "Шальке" со счетом 3:2.

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