Голевой пас Игуаина в матче с «Локомотивом»: момент дня в Лиге чемпионов
02:22
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал пас нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина пяткой в матче против «Локомотива». С передачи аргентинца Дуглас Коста забил победный гол.
Setting up the winner in style.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019
Beautiful, Higua?n ???#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/aibK8dqxLZ
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