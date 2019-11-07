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Голевой пас Игуаина в матче с «Локомотивом»: момент дня в Лиге чемпионов

02:22
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Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал пас нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина пяткой в матче против «Локомотива». С передачи аргентинца Дуглас Коста забил победный гол.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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