Голевой пас Игуаина в матче с «Локомотивом»: момент дня в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал пас нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина пяткой в матче против «Локомотива». С передачи аргентинца Дуглас Коста забил победный гол.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей