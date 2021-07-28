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«Мидтьюлланн» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» разгромила «Кайрат»

23:30
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«Селтик» уступил «Мидтьюлланну» (1:2 д. в.) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов и покинул турнир. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

«Црвена Звезда» после поражения от «Кайрата» со счетом 1:2 в первом матче во второй игре разгромила соперника — 5:0.

Еще одним участником третьего раунда стала пражская «Спарта». В ответной игре она победила венский «Рапид» (2:0) после поражения 1:2 в первой игре.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Селтик» (Шотландия) — 2:1 д. в. (0:0, 1:1, 1:0)

Первый матч — 1:1

«Спарта П» (Чехия) — «Рапид В» (Австрия) — 2:0 (1:0)

Первый матч — 1:2

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Кайрат» (Казахстан) — 5:0 (3:0)

Первый матч — 1:2

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Евгений Петров все материалы автора

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