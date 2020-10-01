Экс-полузащитник «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров поделился с «СЭ» мнением о победе «быков» над ПАОК (2:1) в квалификации Лиги чемпионов, благодаря чему южане впервые в истории прошли в групповую стадию

— Молодцы! Красавцы! Впереди групповой этап, много борьбы, новый опыт для развития клуба, — сказал Быстров «СЭ». — Но это большое заблуждение, что в Лиге чемпионов есть слабые группы — есть группы смерти, а есть просто сильные группы, слабых нет.

— Год назад «Краснодару» не хватило одного шага, уступили «Олимпиакосу» в последнем квалификационном раунде. Что изменилось?

— Год назад «Краснодар» был не такой опытный. В прошлом году обожглись, в этом приложили максимум усилий, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Это заслуга тренерского штаба, которому удалось настроить ребят. Самих футболистов, естественно. Вчера все без исключения хорошо отыграли. Даже Берг, игравший, как я понимаю, с повреждением, тоже молодец.

— «Краснодар» за 12 лет прошел через многие ступени российского футбола и сейчас пробился в группу Лиги чемпионов. В чем феномен команды?

— В руководителе, который хотел высоко запрыгнуть. В стратегии развития клуба. «Краснодар» все делает правильно. Президент вкладывает деньги в свою академию, в стадион, в инфраструктуру. У Галицкого есть чему поучиться. Развивать футбол надо не так, как некоторые — покупают игроков, пилят бюджеты, а немножко после себя что-то оставлять. (Константин Колмаков)