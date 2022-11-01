Спаллетти — о матче с «Ливерпулем»: «Нам надо будет показать невероятный футбол»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в хорошей форме. Последний матч не должен вводить нас в заблуждение. Я всегда стремлюсь владеть мячом. Нам надо будет показать невероятный футбол", — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 12 очками.

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.