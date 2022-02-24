Симеоне: «Очень доволен игрой «Атлетико» против «МЮ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен матчем с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы почти все в этом матче делали хорошо. Кто-то может сказать, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так. Мы показали сильный характер и коллективный футбол с отличным прессингом. Много было сделано здорово, мне понравилось, как мы боролись и играли.

Надо продолжать в том же духе. Я очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь все впереди", — цитирует Симеоне сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.