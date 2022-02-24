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Сегодня, 06:32

Симеоне: «Очень доволен игрой «Атлетико» против «МЮ»

Диего Симеоне похвалил своих игроков после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен матчем с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы почти все в этом матче делали хорошо. Кто-то может сказать, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так. Мы показали сильный характер и коллективный футбол с отличным прессингом. Много было сделано здорово, мне понравилось, как мы боролись и играли.

Надо продолжать в том же духе. Я очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь все впереди", — цитирует Симеоне сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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