Де Хеа поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов «МЮ» с «Атлетико»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает, что ничья с «Атлетико» (1:1) является справедливым результатом матча Лиги чемпионов.

«Мы «Манчестер Юнайтед» и мы хотели победить. Игра была упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Игра получилась упорной, у обеих команд было по два голевых момента. Ничья — справедливый результат.

У нас был хороший соперник. Они начали игру интенсивнее, чем мы, выигрывали единоборства и забили очень хороший гол. Во втором тайме мы играли хорошо, проявили характер и сравняли. Все решится на «Олд Траффорд», — цитирует Де Хеа сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.