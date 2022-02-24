Главный тренер «Аякса» тен Хаг считает, что игроки команды могли забить больше голов в матче с «Бенфикой»

Тен Хаг заявил, что «Аякс» мог забить больше голов в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Бенфикой» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Смешанные чувства испытываешь после такого матча. Это хороший результат с одной стороны, с другой — мы упустили победу. Мы не смогли реализовать два-три очень хороших голевых момента. Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового. Второй же гол «Бенфики» был совсем необязательным», — цитирует тен Хага сайт УЕФА.

23.02.2022 | Бенфика — Аякс

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

23.02.2022 | Бенфика — Аякс