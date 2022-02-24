Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:22

Главный тренер «Аякса» тен Хаг считает, что игроки команды могли забить больше голов в матче с «Бенфикой»

Тен Хаг заявил, что «Аякс» мог забить больше голов в матче с «Бенфикой»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Бенфикой» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Смешанные чувства испытываешь после такого матча. Это хороший результат с одной стороны, с другой — мы упустили победу. Мы не смогли реализовать два-три очень хороших голевых момента. Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового. Второй же гол «Бенфики» был совсем необязательным», — цитирует тен Хага сайт УЕФА.

23.02.2022 | Бенфика — Аякс

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

23.02.2022 | Бенфика — Аякс
Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:2
Аякс
Голы
Тадич, 18 (0:1), Алле, 26 (1:1), Алле, 29 (1:2), Яремчук, 72 (2:2)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Гонсалвеш, 90+1) Гримальдо Вертонген Отаменди Эвертон (Яремчук, 62) Рафа Силва Вайгль Таарабт (Паулу Бернарду, 85) Нуньес (Лазаро, 90) Рамуш
Аякс
Пасвер Тимбер Мазрауи (Ренс, 90+2) Блинд (Тальяфико, 74) Мартинес Альварес Гравенберх (Классен, 74) Тадич Антони Алле Бергхайс
Предупреждения
Нуньес 46’, Рамуш 49’, Яремчук 72’  -  Мазрауи 23’, Бергхайс 45’, Антони 87’
Судьи
Винчич (Словения)

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033900--benfica-vs-ajax/
ФК Аякс
ФК Бенфика
Эрик тен Хаг
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Долгожданный реванш с лужей крови: Емельяненко было скучно, но он разбил лицо безрассудному Монсону и победил
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы много отрабатывал навесы». Лоди — о голевом пасе на Феликса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости