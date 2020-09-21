Главным арбитром матча «Краснодар» — ПАОК назначен француз Клеман Тюрпен, сообщает сайт российского клуба.

Помогать Клеману Тюрпену на бровке будут Николя Дано и Фредерик Хакетт. Резервным арбитром назначен Франк Шнайдер, видеопомощник рефери — Вилли Делажо, его ассистент — Жереми Пиньяр. Вся судейская бригада имеет французское гражданство.

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов-2020/21 между «Краснодаром» и греческим ПАОКом состоится 22 сентября 2020 года на стадионе ФК «Краснодар».