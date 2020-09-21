Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Главным арбитром матча «Краснодар» — ПАОК назначен француз Тюрпен

09:42
Теги:

Главным арбитром матча «Краснодар» — ПАОК назначен француз Клеман Тюрпен, сообщает сайт российского клуба.

Помогать Клеману Тюрпену на бровке будут Николя Дано и Фредерик Хакетт. Резервным арбитром назначен Франк Шнайдер, видеопомощник рефери — Вилли Делажо, его ассистент — Жереми Пиньяр. Вся судейская бригада имеет французское гражданство.

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов-2020/21 между «Краснодаром» и греческим ПАОКом состоится 22 сентября 2020 года на стадионе ФК «Краснодар».

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137371

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир