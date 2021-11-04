Майкл Оуэн считает «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает мерсисайдцев фаворитами Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» — фаворит Лиги чемпионов. Наибольшую опасность для них представляют «Сити» и «Челси». Я не могу выбросить из головы фактор «Энфилда». Удачи вам, если едете на ответный матч туда! «Ливерпуль» на «Энфилде» практически непобедим", — цитирует Оуэна DailyMail.

«Ливерпуль» занимает первое место в группе B Лиги чемпионов, набрав 12 очков. Команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира. На данный момент в 1/8 финала ЛЧ также прошли «Бавария», «Ювентус» и «Аякс».