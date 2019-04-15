Френки де Йонг вошел в заявку "Аякса" на ответный матч с "Ювентусом"

"Аякс" огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В список из 21 игрока вошел Френки де Йонг. В первой игре (1:1) он не смог принять участия из-за травмы.

Полностью заявка "Аякса" выглядит следующим образом:

Вратари – Андре Онана, Констас Лампру, Бруну Варела.

Защитники – Расмус Кристенсен, Джоэл Фелтман, Маттейс де Лигт, Лисандро Магальян, Дэйли Блинд.

Полузащитники – Нуссаир Мазрауи, Дэйли Синкгравен, Донни ван де Бек, Френки де Йонг, Закария Лабьяд, Хаким Зиех, Дани де Вит, Юрген Эккеленкамп.

Нападающие – Клас-Ян Хунтелар, Каспер Дольберг, Давид Нерес, Лассе Шене, Душан Тадич.

Матч "Ювентус" - "Аякс" состоится завтра, 16 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени.