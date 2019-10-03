Фрэнк Лэмпард: «Стандарты остаются проблемой «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Лиллем» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что у команды были проблемы при стандартных положениях.

— В начале матча мы подолгу контролировали ситуацию, затем забили гол, — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда. — Однако, «стандарты» остаются для нас проблемой. Мы доллжны продолжать работать над ними. Но в целом по той игре, что мы показали, мы заслужили победу.

Мы с большим уважением относимся к работе нашей академии. И сегодня мы видели, что прогресс команды становится очевиден. Была тяжелая игра, мы хорошо справились, но всегда можно еще лучше.

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