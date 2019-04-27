Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмину может восстановиться к полуфиналу Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

– В четверг Бобби провел обычную тренировку, без высокой интенсивности, так как он старался себя не нагружать,– приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. – Он просто поработал над стандартами и другими моментами. Я не замечал каких-нибудь недомоганий во время тренировки, все, очевидно, произошло в самом конце, когда он почувствовал боль в мышце.

Его официальный диагноз – небольшое растяжение в крохотной мышце. Помимо этого, у Фирмину все отлично. Он, конечно, может быть готов к среде, но в данный момент нельзя быть уверенным в этом на все сто процентов. Но скорее да, чем нет, посмотрим. Из всех плохих новостей, эта - самая лучшая, которую мы могли получить. Но все равно плохо, что эта микротравма заставила его пропустить матч с "Хаддерсфилдом".

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